Emre Aşık öldürülme planı için adliyede
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Emre Aşık öldürülme planı için adliyede

02.12.2020 10:56 | Son Güncelleme: 02.12.2020 11:21

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık tarafından öldürme planı yaptığı iddia edilen olayın mahkemesi Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık tarafından öldürme planı yaptığı iddia edilen olayın mahkemesi Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Eski futbolcu Aşık, Düzce Adliyesi'ne avukatı ile birlikte geldi.

Eski milli futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık'a geçtiğimiz yıllarda aldatıldığı iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Yağmur Aşık'ın çalıştığı oteli bastığını ileri süren Emre Aşık, "Emre'nin 'e'si kalmayacak. Türkiye'de seni bitireceğim' diyerek kendisini tehdit eden Yağmur Aşık'ı savcılığa ihbar etmişti. Açılan dava sonrasında Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan davaya Emre Aşık avukatı ile birlikte geldi.

Kasten adam öldürme teşebbüsü suçundan görülen davanın iddianamesinde şüpheliler, TCK'nın 81/1, 35,58'nci maddelerinden yargılanıyor. Şüphelilerin savunma ve dosya kapsamı dikkate alındığında şüphelilerin Emre Aşık'ı öldürmek amacıyla gerçekleştirdikleri silah temin etme ve müştekiyi öldürdükten sonra gömmek amacıyla yer temin etmeye çalışmaları şeklindeki eylemlerin 'Kasten Adam Öldürme' suçunun icrai hareketi niteliğinde olduğunun kabul edilmesi gerektiği, şüpheliler Erdi Sungur ve Yağmur Aşık'ın, Emre Aşık'a yönelik gerçekleştirilmiş oldukları eylemin 5237 sayılı TCK'nın 81/1,35 maddesi kapsamında düzenlenen 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçunu oluşturduğu, şüpheli savunmaları, tanık beyanı, kolluk tutanakları ve dosya kapsamı bir bütün halinde değerlendirildiğinde şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işledikleri sonuç ve kanaatine varılarak, şüphelilerin yargılanmasının yapılarak, müsnet suçtan eylemlerine uyan sevk maddeleri gereğince cezalandırılmaları, haklarında TCK'nın 53/1 maddesi uyarınca Güvenlik Tedbirleri uygulanmasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep edildi.

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(Ali Yıldız/İHA)

Emre Aşık öldürülme planı için adliyede
Emre Aşık öldürülme planı için adliyede
Emre Aşık öldürülme planı için adliyede
Emre Aşık öldürülme planı için adliyede
Emre Aşık öldürülme planı için adliyede
Emre Aşık öldürülme planı için adliyede
Emre Aşık öldürülme planı için adliyede
Emre Aşık öldürülme planı için adliyede
Emre Aşık öldürülme planı için adliyede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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