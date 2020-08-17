Son dakika haberi: Emirgan Korusu'ndaki yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberi: Emirgan Korusu'ndaki yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Son dakika habere göre Sarıyer'de, çevreden atılan işaret fişeğinin neden olduğu belirlenen Emirgan Korusu'ndaki yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

17.08.2020 22:09 | Son Güncelleme: 17.08.2020 22:28

Sarıyer'de, çevreden atılan işaret fişeğinin neden olduğu belirlenen Emirgan Korusu'ndaki yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saat 21.30 sıralarında Emirgan Korusu'da bulunan İspark Yat Limanı'na 100 metre mesafedeki ağaçlık alanda yangın çıktığı hatırlatıldı.

Yangınla ilgili emniyet görevlilerince çalışma başlatıldığı belirtilen açıklamada, güvenlik kamerası görüntüleri incelemeleri neticesinde yangının çevreden atılan işaret fişeği sonucu meydana geldiği ifade edildi.

İnceleme ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda işaret fişeğini ateşleyen Vahap Ç.'nin gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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Son dakika haberi: Emirgan Korusu'ndaki yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

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