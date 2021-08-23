Son dakika haberi! Emekli sağlık çalışanı evinde ölü bulundu
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Son dakika haberi! Emekli sağlık çalışanı evinde ölü bulundu

Son dakika haberi! Emekli sağlık çalışanı evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde emekli sağlık çalışanı evinde ölü bulundu.

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde emekli sağlık çalışanı evinde ölü bulundu.

İslahiye Devlet Hastanesinden emekli Gülay Dalsuna (56), evinde ölü bulundu. Oğlu ve annesi ile yaşayan Dalsuna'nın, dün öğle saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye gittiği ve tedavisinin ardından evine döndüğü belirtildi. Sabah abdest almak için evin banyosuna girdiği tahmin edilen Dalsuna'nın günün aydınlanmasının ardından banyoya giren yakınları tarafından hareketsiz halde bulunduğu öğrenildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Dalsuna'nın vefat ettiği belirlendi. Cenaze, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ön otopsi için İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazenin detaylı otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği kaydedildi. - GAZİANTEP

Son dakika haberi! Emekli sağlık çalışanı evinde ölü bulundu
Son dakika haberi! Emekli sağlık çalışanı evinde ölü bulundu
Son dakika haberi! Emekli sağlık çalışanı evinde ölü bulundu
Son dakika haberi! Emekli sağlık çalışanı evinde ölü bulundu
Son dakika haberi! Emekli sağlık çalışanı evinde ölü bulundu
Son dakika haberi! Emekli sağlık çalışanı evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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