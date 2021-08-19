Son dakika haberi! Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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Son dakika haberi! Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika haberi! Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüpheliler E.U. ve A.K., S.I.,Y.A ve C.K'nın uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Ardından jandarma ekiplerince E.U.'nun bulunduğu araç jandarma yol kontrol noktasında durdurularak Narkotik Köpeği Mişa ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda Mişa, salça kutusu ve kahve poşetine tepki verdi. Yapılan aramada 755 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca yine şüphelilerin üzerinde yapılan aramada da 60 gram Metafetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Son dakika haberi! Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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