Son dakika haberi: Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberi: Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 27 kök kenevir ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 27 kök kenevir ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ve Palu Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucu ilçeye bağlı Burgudere köyündeki 3 adreste, kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alındı. Ekiplerin düzenlediği operasyonda M.S.Y., S.B. ve M.Y.'nin adreslerinde toplam 27 kök kenevir ve 200 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.


Son dakika haberi: Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika haberi: Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

Son dakika haber: İkna çalışmaları sonucu 6 terörist teslim oldu
Son dakika haber: İkna çalışmaları sonucu 6 terörist teslim oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Ece Üner Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar Berdan Mardini
Spor Mesut Özil Fatih Terim Lionel Messi Alex Teixeira Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 11:48:38. #1.14#

title