Son dakika haberi! El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'ye Dostluk Payesi Beratı verildi Açıklaması

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, "El Salvador küçük bir ülke fakat Türkiye'nin Latin Amerika'daki sıçrayış noktası olabilir." dedi.

Resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Bukele'ye, Ankara Üniversitesinde törenle "Dostluk Payesi Beratı" takdim edildi.

Bukele, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları görüşmenin önemine dikkati çekerek, " El Salvador'un Türkiye'de bir büyükelçilik açmış olması, Türkiye'nin yakın zamanda elçilik açacak olması ve Sayın Erdoğan'ın El Salvador'u ziyaret edecek olması ilişkilerin daha da güçleneceğini bize temin edecek. El Salvador küçük bir ülke fakat Türkiye'nin Latin Amerika'daki sıçrayış noktası olabilir." ifadelerini kullandı.

El Salvador'un küçük olmasına rağmen doğal güzellikler yönüyle oldukça güzel şeyler vadettiğini belirten Bukele, "160 yanardağımız var. Dünyanın en güzel dağlarına sahibiz. 200 yıl önce de İspanyolların egemenliğinden kurtulmuş, şimdi de farklı ülkelerin egemenliğine karşı mücadele eden bir ülkeyiz." diye konuştu.

Bukele, El Salvador'un geçen yüzyılda olduğunun tersine artık yüzünü yalnızca ABD'ye dönerek tek kutuplu bir vizyona sahip bir şekilde devam etmeyeceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Artık yüzümüzü farklı noktalara doğru da çeviriyoruz. Bu yerlerden biri de Türkiye. Acaba 500 yıl önce tanışsaydık tarih ne şekilde değişirdi? Ama aynı şekilde geleceğe bakıp nasıl değiştirebileceğimizi görmek de zor değil. Bunu yapmazsak 500 yıl sonra da Türkiye yeni dünyaya neden gelmedi diyecekler."

"Amerika kıtası ABD'den ibaret değil"

Dünyanın pek çok yerinde Amerika dendiği zaman yalnızca ABD'nin akla geldiğina işaret eden Bukele, "Ancak Amerika kıtası yalnızca ABD'den ibaret değil. Latin Amerika kendine ait kültürel ve tarihsel zenginliği olan bir kıta. Latin Amerika halkları da kendi dillerinde farklı kültürel zenginliklere sahip ancak dünya genelinde bu durum henüz tam olarak fark edilemedi." değerlendirmesinde bulundu.

1492 yılının Amerika kıtasının keşfi olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını belirten Bukele, bu tarihin Batı Avrupa'nın fethi olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bukele, Amerika kıtasının fethedildiği tarihlerde dünyadaki egemen gücün Osmanlı İmparatorluğu olduğunu, buna karşılık İspanyolların fethetmesinin kendi tarihleri açısından bir kader değişikliğine yol açtığını anlattı.

Osmanlı İmparatorluğunun maliyetli olacağı gerekçesiyle Amerika kıtasına adım atmadığını vurgulayan Bukele, Osmanlı'nın o dönemde Amerika kıtasına gitmesi durumunda Latin Amerika'da egemen gücün İspanyollar, Portekizliler, İngilizler ya da Fransızlar yerine Osmanlı'nın olacağını söyledi.

"Eminim babam bizi şu an olduğu yerden görerek mutlu oluyordur"

Bukele, konuşmasının ardından El Salvador'un Müslüman toplumunun önde gelen figürlerinden biri olan babası doktor Armando Bukele'nin üniversitenin içinde bulunan Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezindeki (LAMER) büstünün açılışına katıldı.

Kendisinin sadece siyasetçi olduğunun altını çizen Bukele, "Ama babam hem akademisyen hem bilim adamı hem de araştırmacı bir yazardı. Aynı zamanda fizik ve kimyayla ilgilenirdi. Eminim babam bizi şu an olduğu yerden görerek mutlu oluyordur." şeklinde konuştu.

Programa, Bukele'nin yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, LAMER Müdürü Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu da katıldı.