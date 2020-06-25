Son dakika haberi: Ekonomik ömrünü dolduran araçlar ihaleyle satıldı Gelen son dakika haberine göre Uzun yıllar Akçakoca Belediyesi bünyesinde hizmet veren, ekonomik ömrünü tamamlayan araçlar ile bir adet kullanır durumda olan Mercedes marka aracın ihale yolu ile satışı gerçekleşti.

Uzun yıllar Akçakoca Belediyesi bünyesinde hizmet veren, ekonomik ömrünü tamamlayan araçlar ile bir adet kullanır durumda olan Mercedes marka aracın ihale yolu ile satışı gerçekleşti. Mülkiyeti Akçakoca belediyesine ait ekonomik ömrünü doldurmuş, onarımı halinde kullanılabilir 8 adet araç ile kullanılabilir 1 adet Mercedes marka aracın satış ihalesi açık teklif usulüne satışları gerçekleştirildi. Başkanlığını Akçakoca Belediye Başkan yardımcısı Yüksel Yılmaz'ın yaptığı ihalede toplam sayısı 8 olan 2 adet İtfaiye, 1adet traktör,2 adet vidanjör, 1 adet kamyonet,1 adet çöp kamyonu, 1 adet otobüs ile 1 adet kullanılabilir Mercedes marka araç ihale yolu ile satışı tamamlandı. - DÜZCE Kaynak: İHA