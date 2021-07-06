Son dakika haberi | EKMEK YAPMAK İSTERKEN EVİNDE YANGIN ÇIKTI
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Son dakika haberi | EKMEK YAPMAK İSTERKEN EVİNDE YANGIN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre BURDUR'da Fadime Üzen'in (84), ekmek pişirmek için yaktığı ateşten sıçrayan kıvılcım çatıda yangına neden oldu.

BURDUR'da Fadime Üzen'in (84), ekmek pişirmek için yaktığı ateşten sıçrayan kıvılcım çatıda yangına neden oldu. Olay yerine gelen ekipler önce Fadime Üzen'i kurtardı, ardından da alevleri söndürdü.

Burdur merkez İnönü Mahallesi Yeni Hamam sokakta oturan Fadime Üzen, yufka ekmek yapmak için evinin çatısında ateş yaktı. Yanan ateşten sıçrayan kıvılcımlar bir anda çatıyı tutuşturdu. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokakların dar olması ve uygunsuz parklar nedeniyle itfaiye yangın mahalline güçlükle ulaştı.

Gelen ekipler ilk önce çatıda alevlerin arasında kalan Fadime Üzen'i kurtardı. Fadime Üzen, sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye götürüldü. İtfaiye ekipleri ise yangını diğer binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Göçme tehlikesi olan binanın etrafına şerit çekildi.

Son dakika haberi | EKMEK YAPMAK İSTERKEN EVİNDE YANGIN ÇIKTI
Son dakika haberi | EKMEK YAPMAK İSTERKEN EVİNDE YANGIN ÇIKTI
Son dakika haberi | EKMEK YAPMAK İSTERKEN EVİNDE YANGIN ÇIKTI
Son dakika haberi | EKMEK YAPMAK İSTERKEN EVİNDE YANGIN ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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