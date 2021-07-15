Son dakika haberi: Eğlence kulübünde laf atma kavgası dışarıya taştı: 1 ölü
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Son dakika haberi: Eğlence kulübünde laf atma kavgası dışarıya taştı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Eğlence kulübünde laf atma kavgası dışarıya taştı: 1 ölü Hayatını kaybeden kişinin cenazesi alınırken, yakınları fenalık geçirdi Antalya'da gece kulübünde laf atıldığı iddiasıyla başlayan kavga, 2 saat sonra dışarıda da devam etti.

Eğlence kulübünde laf atma kavgası dışarıya taştı: 1 ölü

Hayatını kaybeden kişinin cenazesi alınırken, yakınları fenalık geçirdi

ANTALYA - Antalya'da gece kulübünde laf atıldığı iddiasıyla başlayan kavga, 2 saat sonra dışarıda da devam etti. Kavgada 37 yaşındaki bir kişi, tabancayla vurularak öldürüldü. Hayatını kaybeden kişinin cenazesinde ise yakınları fenalık geçirdi.

Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Lara Caddesi'ndeki gece kulübünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tarık Arslan (37), arkadaşları ve ağabeyi ile birlikte gece kulübüne eğlenmeye geldi. İddiaya göre, içeride 2-3 kişinin Arslan ve yanındakilere laf attı. Bunun üzerine Arslan ile karşı taraf arasında tartışma yaşandı. Araya güvenlik görevlileri girerken, taraflar olaysız bir şekilde kulüpten ayrıldı. Arslan ve yanındakiler kulüpten ayrıldıktan 2 saat sonra ise tartıştıkları kişilerle karşılaştı. Burada tekrar başlayan tartışma, ardından kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada şüphelilerden biri tabancayla birkaç el ateş etti. Kalbinden vurulan Arslan ağır yaralanırken, ağabeyi de kalçasından hafif yaralandı.

İhbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, şüpheliler otomobille bölgeden kaçtı. Bu sırada ağır yaralanan Arslan, ağabeyi tarafından otomobile bindirip özel bir hastaneye götürdü. Arslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası çalışma başlatan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Arslan'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere sabah saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna getirildi. Morga gelen Arslan'ın yakınları oldukça üzgün görüldü. Bazı yakınları cenaze alınırken fenalık geçirdi. Arslan'ın cenazesi defnedilmek üzere morgdan alındı.

Son dakika haberi: Eğlence kulübünde laf atma kavgası dışarıya taştı: 1 ölü
Son dakika haberi: Eğlence kulübünde laf atma kavgası dışarıya taştı: 1 ölü
Son dakika haberi: Eğlence kulübünde laf atma kavgası dışarıya taştı: 1 ölü
Son dakika haberi: Eğlence kulübünde laf atma kavgası dışarıya taştı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Metin

Eğlence kulübünde laf atma kavgası dışarıya taştı: 1 ölü
Eğlence kulübünde laf atma kavgası dışarıya taştı: 1 ölü
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