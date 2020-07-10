Son dakika haberi | Egeli hekimler dünyada bir ilke daha imza attı
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Son dakika haberi | Egeli hekimler dünyada bir ilke daha imza attı

Son dakika haberlerine göre Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında Doç. Dr. Emre Divarcı ve ekibi, dünyada bir ilke imza atarak çocuk hastaya "izsiz tiroid" ameliyatı yaptı.

Son dakika haberi | Egeli hekimler dünyada bir ilke daha imza attı
10.07.2020 09:41 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:44

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında Doç. Dr. Emre Divarcı ve ekibi, dünyada bir ilke imza atarak çocuk hastaya "izsiz tiroid" ameliyatı yaptı. Kısa sürede sağlığına kavuşan ve kontrol için hastaneye gelen genç hasta, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve Doç. Dr. Divarcı'ya teşekkür etti. Dünyada ilk kez bir çocuk hastada izsiz tiroid ameliyatı yapan ekibi tebrik eden Rektör Budak, EÜ'nün sağlık alanında öncü üniversitelerden biri olduğunu söyledi.

Aydın Nazilli ilçesinde yaşayan lise son sınıf öğrencisi Mahmut Şeker, boynundaki tiroid nodülü şikayetiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu. Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Divarcı, muayene ve testlerin ardından çocuk hastanın ameliyat edilmesine karar verdi. Genç hastanın boynunda ameliyat izi kalmasını istememesi üzerine Doç. Dr. Divarcı, son 3 yıldır erişkinlerde izsiz tiroid ameliyatı yapan ve bu alanda eğitimler de veren EÜ Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özer Makay'la değerlendirmelerde bulundu. Alanında sayılı isimlerden olan Prof. Dr. Makay'ın da desteğiyle daha önce çocuklarda dünyada uygulanmayan bir yönetimi kullanan Doç. Dr. Divarcı, genç hastanın alt dudağının iç kısmından yaklaşık 5-10 milimetrelik kesilerden özel aletler yardımıyla ameliyatı yaptı. Boynunda her hangi bir iz olmayan genç, kısa sürede sağlığına kavuştu.

Rektör Budak ameliyat ekibine teşekkür etti

Babası Durmuş Şeker ile kontrol için EÜ Tıp Fakültesi Hastanesine gelen Mahmut Şeker, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, hastane yönetimi ve Doç. Dr. Divarcı'ya hem sağlık hizmetleri hem de hiçbir iz kalmadan ameliyat olması nedeniyle teşekkür etti. Genç hastaya roman hediye edip geçmiş olsun dileklerini ileten Rektör Budak, "Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında hekimlerimiz dünyada bir ilke imza attı. Biz zaten son 3 yıldır izsiz tiroid ameliyatlarını yapan önemli bir merkeziz. Şimdi ise çocuk yaştaki gencimiz izsiz tiroid ameliyatı ile sağlığına kavuştu. Dünyada ilk kez bir çocuğa izsiz tiroid ameliyatı yapıldı. Hocalarımızı tebrik ediyorum. Hocalarımızla gurur duyuyorum" dedi.

5 santimetre iz kalıyordu

Normal bir tiroid ameliyatında hastanın boyun bölgesinde 5 santimetre civarında bir iz kaldığını söyleyen Doç. Dr. Divarcı, bu durumun özellikle hayatının baharındaki genç hastaları çok rahatsız ettiğini vurguladı. İzsiz tiroid ameliyatının öncülüğünü EÜ'nün yaptığını ve Prof. Dr. Özer Makay ile ekibinin bunu başlattığını hatırlatan Doç. Dr. Divarcı, "Hocamız ulusal ve uluslararası anlamda bu ameliyatın eğitimlerini de veriyor. Genç hastamızda tiroid ameliyatı yapmamız gerekiyordu. İzsiz tiroid ameliyatına uygun olduğunu düşündük. Daha öncesinde eğitimlerimizi tamamlamıştık, Özer Hoca'mızın da yardımıyla bu ameliyatı yaptık. Çocuk cerrahisi merkezleri özelinde dünyada ilk izsiz tiroid ameliyatını gerçekleştirdik. Normalde tiroid ameliyatlarında, boyunda yaklaşık 5 santimetrelik kesi yapılıyor ve bir iz bırakıyordu. İzsiz tiroid ameliyatında ise alt dudağın iç kısmından yaklaşık 5 milimetrelik kesiler yaparak buradan özel aletlerle ilerlenerek boyunda her hangi bir iz kalmadan tiroid ameliyatı yapılabiliyor. Biz de hastamızda bu yöntemi tercih ettik. Hastamızın ergen olması, boynunda iz kalmasını istememesi bizim bu yöntemi tercih etme nedenlerimizden biriydi. Ameliyatımızı sorunsuz bir şekilde yaptık. Kontrole geldi ve hastamızın her hangi bir şikayeti yok. Ege Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Türkiye'de erişkinlerde nasıl öncü olduysa biz de Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı olarak ülkemizde çocuklarda bu yöntemin öncüsü olmak istiyoruz. Bu ameliyatı başlattık ve devamının da geleceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

"Hiç bir sıkıntım yok"

Ameliyat sonrasında iz kalması durumunda çok üzüleceğini kaydeden Mahmut Şeker, "Şu an hiçbir sıkıntım yok, gayet iyiyim. Hayatıma normal bir şekilde devam ediyorum. Ameliyatla boynumda iz kalmasını istemiyordum, eğer iz kalsaydı bu beni çok üzerdi. Hocalarımız başarılı bir ameliyat yaptı. Beni sağlığıma kavuşturan hocalarıma, kaliteli bir sağlık hizmeti veren hastanemize ve bu imkanları sağlayan yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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