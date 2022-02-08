Son dakika haberi! Edremit'te Terziler ve Tuhafiyeciler Odası'nda Yüksel Kaplan güven tazeledi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Terziler ve Tuhafiyeciler Odası genel kurulunda, efsane başkan Ali Madanoğlu'nun vefatı sonrası göreve gelen Yüksel Kaplan, güven tazeleyerek başkan seçildi.

Şükrü Tunar Kültür Merkezi Salonu'nda yapılan genel kurulda başkan Yüksel Kaplan'ın yanı sıra, Fikret Semerci aday oldu.

Divan Kuruluna Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fehmi Erdem'in başkanlığında Alaattin Akçeşme, Mustafa Aydoğan, Rasim İz ve Hanife Şentürk getirildi.

Seçimlerde kayıtlı 624 üyeden 483 üye oy kullanıldı. Adaylardan başkan Yüksel Kaplan'a 296, Fikret Demirci'ye ise 184 oy çıkarken 3 oy geçersiz sayıldı.

Yüksel Kaplan başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: "Cihan Akkaş, Abdullah Cengiz, Sebahattin Çakan, Muhammed Budak, Fadime Öz, Mustafa Dayıoğlu. Denetleme Kurulu: Hüsamettin Uzun, Oğuz Atıcı ve Ali Çetin" Seçimi geride bıraktıklarını açıklayan Kaplan, " Bize destek veren vermeyen yol arkadaşlarımızla odamızın çıtasını daha yukarıya çıkarmak için el ele çalışacağız." dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Politika