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Son dakika haberi | Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 747 bin 305'e yükseldi

Son dakika dünya haberine göre Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 747 bin 305'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 20 milyon 810 bin 774'e yükseldi.

Son dakika haberi | Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 747 bin 305'e yükseldi
13.08.2020 10:13 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:17

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 747 bin 305'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 20 milyon 810 bin 774'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 13 milyon 712 bin 473'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, 5 milyon 360 bin 302 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 169 bin 131'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2'nci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 170 bin 474 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 104 bin 263'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 7'nci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 498 bin 555 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 21 bin 713 olarak rapor edildi. Şili'de can kaybı yükselerek 10 bin 205 olurken, vaka sayısı 378 bin 168'e yükseldi.

AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARIİtalya'da toplam vaka sayısı 251 bin 713 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 225 olarak açıklandı. Almanya'da şu ana kadar 220 bin 850 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 276 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 900 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika'da ise şu ana kadar 75 bin 647 kişinin enfekte olduğu açıklandı.İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 18 BİN 988'E ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 18 bin 988'e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 333 bin 699'a çıktığı açıklandı.


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Kaynak: DHA

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