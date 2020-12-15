Son dakika haberi | Dün 10 evin yandığı köy bugün kar yağışıyla beyaza büründü
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Son dakika haberi | Dün 10 evin yandığı köy bugün kar yağışıyla beyaza büründü

15.12.2020 14:44 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:50

Gelen son dakika haberine göre Dün 10 evin yandığı köy bugün kar yağışıyla beyaza büründü Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde, 9 evin kullanılamaz hale geldiği ve 1 evin zarar gördüğü yangın sonrası kar yağışının başlaması ile köy beyaza büründü.

Dün 10 evin yandığı köy bugün kar yağışıyla beyaza büründü

RİZE - Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde, 9 evin kullanılamaz hale geldiği ve 1 evin zarar gördüğü yangın sonrası kar yağışının başlaması ile köy beyaza büründü.

Rize'nin İkizdere ilçesinde bağlı Gölyayla köyünde dün çıkan yangın sonrası 9 ev kullanılamaz hale gelirken, 1 ev de zarar görmüştü. Dün çıkan yangın sonrası alevlere teslim olan Gölyayla köyü bugün başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.

(OB-BK-NSO-SO-Y)

Son dakika haberi | Dün 10 evin yandığı köy bugün kar yağışıyla beyaza büründü
Son dakika haberi | Dün 10 evin yandığı köy bugün kar yağışıyla beyaza büründü
Son dakika haberi | Dün 10 evin yandığı köy bugün kar yağışıyla beyaza büründü
Son dakika haberi | Dün 10 evin yandığı köy bugün kar yağışıyla beyaza büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZ BAL

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