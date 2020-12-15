Son dakika haberi | Dün 10 evin yandığı köy bugün kar yağışıyla beyaza büründü

Gelen son dakika haberine göre Dün 10 evin yandığı köy bugün kar yağışıyla beyaza büründü Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde, 9 evin kullanılamaz hale geldiği ve 1 evin zarar gördüğü yangın sonrası kar yağışının başlaması ile köy beyaza büründü.