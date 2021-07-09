Son dakika haberi: Düğün hazırlıkları yaparken koronavirüse yakalanan Ordulu genç kız hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Düğün hazırlıkları yaparken koronavirüse yakalanan Ordulu genç kız hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Düğün hazırlıkları yaparken koronavirüse yakalanan Ordulu genç kız hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Ankara'da düğün hazırlıkları yaparken koronavirüse yakalanan ve hayatını kaybeden Ünyeli genç kız, memleketi Ünye ilçesinde toprağa verildi.

Ankara'da düğün hazırlıkları yaparken koronavirüse yakalanan ve hayatını kaybeden Ünyeli genç kız, memleketi Ünye ilçesinde toprağa verildi.

Koronavirüsten hayatını kaybeden Ünyeli Yeliz Türk (26)'ün cenazesi Kumru ilçesi Mezarlıklar Müdürlüğü gasilhanesine götürüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gasilhaneden alınan genç kızın cenazesi Ünye ilçesi Dereköy Mahallesi Dereköy Merkez Cami'ne getirildi.

Türk'ün cenazesi öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

Ünye ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Ankara'da yaşayan Yeliz Türk, bir süre önce nişanlanmış, düğün hazırlıkları yaparken koronavirüse yakalanmıştı.

Durumu ağırlaşan Türk, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 22 gün süren yaşam mücadelesini kına gecesinin yapılacağı tarih olan 8 Temmuz sabahında kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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