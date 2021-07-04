Son dakika haberi... Düğün hazırlığı yapan Yusuf, doğum gününde arkadaşıyla kazada öldü
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Son dakika haberi... Düğün hazırlığı yapan Yusuf, doğum gününde arkadaşıyla kazada öldü

Son dakika haberi... Düğün hazırlığı yapan Yusuf, doğum gününde arkadaşıyla kazada öldü
Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ANTALYA'nın Aksu ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki Mehmet Koç (30) ile Yusuf İlker Uğuz (25) hayatını kaybetti.

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki Mehmet Koç (30) ile Yusuf İlker Uğuz (25) hayatını kaybetti. Uğuz'un bugün doğum günü olduğu ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi. Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Altıntaş Mahallesi'nde meydana geldi. 07 APT 607 plakalı otomobil, Kardeş Kentler Caddesi ile Işık Sokak kavşağında, Mehmet Koç'un kullandığı plakasız elektrikli bisikletle çarpıştı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde, elektrikli bisiklet sürücüsü Mehmet Koç ile yanındaki Yusuf İlker Uğuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Koç ve Uğuz'un cansız bedeni Antalya Adli Morgu'na kaldırıldı. Olay yerine gelen Koç ve Uğuz'un yakınları gözyaşı döktü.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTIOtomobilde inceleme yapan polis, araç içinde bir kadın çantası, içinde de Seher O.'ya ait kimlik buldu. Saat 02.30 sıralarında polisi arayan Seher O. teslim olacağını söyledi. Emniyet müdürlüğü ekipleri verdiği adreste Seher O.'yu  gözaltına aldı. Yapılan kontrolde Seher O.'nun 0.98 promil alkollü olduğu belirlendi.ÇOCUKLUK ARKADAŞLARI Evli ve bir çocuk babası Mehmet Koç'un bir zincir markette çalıştığı öğrenildi. İnşaat teknikeri Yusuf İlker Uğuz'un ise bugün 25 yaşına girdiği ve 23 Temmuz'da düğününün olduğu öğrenildi. Uğuz'un, çocukluk arkadaşı Mehmet Koç ile düğün hazırlıkları ve doğum günü kutlaması planları yaptığı öğrenildi.YAN YANA DEFNEDİLECEKLER

Yusuf İlker Uğuz ve Mehmet Koç'un cenazeleri, yakınları tarafından morgdan alındı. Cenazelerin, Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Göktepe beldesi Çukurbağ Mahalle Mezarlığı'nda yan yana toprağa verileceği belirtildi.


Son dakika haberi... Düğün hazırlığı yapan Yusuf, doğum gününde arkadaşıyla kazada öldü
Son dakika haberi... Düğün hazırlığı yapan Yusuf, doğum gününde arkadaşıyla kazada öldü
Son dakika haberi... Düğün hazırlığı yapan Yusuf, doğum gününde arkadaşıyla kazada öldü
Son dakika haberi... Düğün hazırlığı yapan Yusuf, doğum gününde arkadaşıyla kazada öldü
Son dakika haberi... Düğün hazırlığı yapan Yusuf, doğum gününde arkadaşıyla kazada öldü
Son dakika haberi... Düğün hazırlığı yapan Yusuf, doğum gününde arkadaşıyla kazada öldü
Son dakika haberi... Düğün hazırlığı yapan Yusuf, doğum gününde arkadaşıyla kazada öldü
Son dakika haberi... Düğün hazırlığı yapan Yusuf, doğum gününde arkadaşıyla kazada öldü
Son dakika haberi... Düğün hazırlığı yapan Yusuf, doğum gününde arkadaşıyla kazada öldü
Son dakika haberi... Düğün hazırlığı yapan Yusuf, doğum gününde arkadaşıyla kazada öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin

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