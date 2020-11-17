Son dakika haberi: DSÖ Covid-19'un kökenini araştıracak
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Son dakika haberi: DSÖ Covid-19'un kökenini araştıracak

17.11.2020 09:44 | Son Güncelleme: 17.11.2020 09:48
Son dakika haberi: DSÖ Covid-19'un kökenini araştıracak

Son dakika haber... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs (Covid-19) salgının kökenini araştırmak için harekete geçti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs (Covid-19) salgının kökenini araştırmak için harekete geçti. DSÖ yetkililerinin salgını araştırmak için Çin'in Vuhan kentinden başlayarak, dünya geneline kapsayan bir araştırma yapacağını duyurdu

Dünya genelinde artan koronavirüs (Covid-19) endişesi sürüyor. Aşı çalışmalarında peş peşe gelen müjdeli habere rağmen dünya genelinde pandemiden hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 327 bin 77'e ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'deki araştırmacıların da dahil olduğu ekiple ilk sanal toplantısını, 30 Ekim'de yaptı, ön bulguları gözden geçirip protokolünü oluşturdu.

SALGININ KÖKENİ ARAŞTIRMALARI VUHAN'DA BAŞLAYACAK

Buna göre uluslararası araştırmacılar, Vuhan'a Çinli araştırmacıların elde edeceği sonuçları inceledikten sonra gidecek. Virüsün yarasalardan bulaştığı düşünülse de insanlara nasıl sıçradığı meçhul. Misyon bu sebeple tilkiler, rakunlar ve sika geyiği de dahil pazarlardaki yabani ve çiftlik hayvanlarını araştıracak, kedi ve vizon gibi virüse hassas hayvanları önceliyecek. Misyonun 5 Kasım raporuna göre, ilk araştırmalar donmuş hayvan karkaslarını örnekledi, ancak hiçbirinde SARS-CoV-2 bulamadı. Kanalizasyondan alınan çoğu numunede ise virüs çıktı. Ekip, virüsün gerçekte ilk olarak ne zaman bulaştığını ise hastane kayıtlarından bulmaya çalışacak..


- Abd

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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