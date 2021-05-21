Son dakika haberi: Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Son dakika haberi: Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İsrail'in, işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarında şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in, işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarında şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Adana'da vatandaşlar, cuma namazı sonra Sabancı Merkez Camisi'nin bahçesinde bir araya geldi. Filistin bayrağı açan grup, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Daha sonra Gazze ve Kudüs'te şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Köklü Değişim Dergisi Adana İl Temsilcisi Aziz Terzi, grup adına yaptığı açıklamada, Müslümanlara yönelik katliamları kınadı.

Terzi, bazı Arap ülkelerinin yönetimlerini de "ihanetle" suçlayarak, "Bir yandan İsrail'e kınama mesajları yayınlayıp diğer yandan da ilişkilerini nasıl sürdürdüklerini çok iyi biliyoruz." dedi.

Son dakika haberi: Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Son dakika haberi: Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Son dakika haberi: Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Son dakika haberi: Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Son dakika haberi: Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Son dakika haberi: Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Son dakika haberi: Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Son dakika haberi: Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Son dakika haberi: Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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