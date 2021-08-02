Son dakika haberi... Diyarbakır'da Osmanlı dönemine ait çok sayıda bomba bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Diyarbakır'da Osmanlı dönemine ait çok sayıda bomba bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Diyarbakır'da Osmanlı dönemine ait çok sayıda bomba bulundu İçkale AmidA Höyük'deki kazılarda Osmanlı, İngiliz ve Almanlara ait çok sayıda el bombası bulundu Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde İçkale mevkinde Amida Höyük'te devam eden kazılarda Osmanlı dönemine ait çok sayıda el bomba bulundu.

Diyarbakır'da Osmanlı dönemine ait çok sayıda bomba bulundu

İçkale AmidA Höyük'deki kazılarda Osmanlı, İngiliz ve Almanlara ait çok sayıda el bombası bulundu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde İçkale mevkinde Amida Höyük'te devam eden kazılarda Osmanlı dönemine ait çok sayıda el bomba bulundu.Bulunan bombalarının sayısının şimdilik 750 adet olduğu öğrenilirken, alanda yapılacak çalışmaların tamamlanması sonrası net sayının açıklanacağı bidirildi.

Hurri-Mitanniler, Urartular, Persler, Romalılar, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular ve Artuklular'ın da aralarında yer aldığı birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi İçkalede 8 bin yıllık Amida Höyük 'deki arkeolojik kazılar sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce sürdürülen çalışma kapsamında Amida Höyük'te bulunan Artuklu Sarayı'nın ve onlarca medeniyete ait izlerin ortaya çıkarılması için yapılan kazılar, Amida Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız başkanlığında devam ediyor.

Daha fazla bomba olduğu düşünülüyor

Kazı yapılan alanda arkeologlar tarafından parça şeklinde bulgular tespit edilirken, ekipler kazı alanını genişleterek yaptıkları çalışmalarda aralarından Osmanlı, İngiliz ve Almanlara ait 750 adet el bombası ile benzeri tarihi eser ve parçaları bulundu.

Polis bombaları inceleyecek

Bombaların daha fazla olabileceği öğrenilirken, çalışmalar süren alanda ihbar üzerine bölgeye Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Uzmanları sevk edildi. Polis ekipleri, alanda yapılan çalışmalarda, titizlikle çıkarılan tarihi eserler incelemek üzere kriminal şubeye götürdü.

Açıklama yapılacak

Amida Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, çalışmaların devam ettiğini ve bulguların inceleneceğini belirterek, konu ile ilgili olarak çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kamuoyu daha sonra aktarılacağını söyledi.

Son dakika haberi... Diyarbakır'da Osmanlı dönemine ait çok sayıda bomba bulundu
Son dakika haberi... Diyarbakır'da Osmanlı dönemine ait çok sayıda bomba bulundu
Son dakika haberi... Diyarbakır'da Osmanlı dönemine ait çok sayıda bomba bulundu
Son dakika haberi... Diyarbakır'da Osmanlı dönemine ait çok sayıda bomba bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Seda Sayan Haluk Levent İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Metin Oktay Fatih Terim Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Diyarbakır'da Osmanlı dönemine ait çok sayıda bomba bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 17:46:31. #1.15#

title