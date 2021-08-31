Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakanı Brnabic ile görüştü

Son dakika gelişmesine göre GÖRÜTNÜ DÖKÜMÜ: Karşılama detayları Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında Başbakan Ana Brnabic ile bir araya geldi.