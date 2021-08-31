Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakanı Brnabic ile görüştü
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Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakanı Brnabic ile görüştü

Anadolu Ajansı / Filip Stevanovic - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre GÖRÜTNÜ DÖKÜMÜ: Karşılama detayları Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında Başbakan Ana Brnabic ile bir araya geldi.

GÖRÜTNÜ DÖKÜMÜ:

Karşılama detayları

Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında Başbakan Ana Brnabic ile bir araya geldi.

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakanı Brnabic ile görüştü
Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakanı Brnabic ile görüştü
Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakanı Brnabic ile görüştü
Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakanı Brnabic ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filip Stevanovic

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