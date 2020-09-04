Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve beraberindeki heyet ile görüştü. Son dakika politika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve beraberindeki heyet ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin, "PKK ile ortak mücadele başta olmak üzere ilişkilerimizi ele aldık" dedi. - ANKARA Kaynak: İHA