Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve beraberindeki heyet ile görüştü.
Son dakika politika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve beraberindeki heyet ile görüştü.
04.09.2020 13:26 | Son Güncelleme: 04.09.2020 13:31
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve beraberindeki heyet ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin, "PKK ile ortak mücadele başta olmak üzere ilişkilerimizi ele aldık" dedi. - ANKARA
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Kaynak: İHA