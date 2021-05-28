Son dakika haberi | Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'li mevkidaşı Sherman ile görüştü

Son dakika politika haberi... Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile görüştü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile görüştü.

Bakan Yardımcısı Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile görüştü. Yapılan siyasi istişarelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik niteliği teyit edilirken, bölgesel konularda görüş alışverişi yapıldı ve terörizmle mücadelenin önemi vurgulandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı