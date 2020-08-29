Dilek balonu ile sevgilisine evlilik teklifi yapan bir kişi yangına sebep oldu Ağrı'da İshakpaşa Sarayı yakınlarında sevgilisine dilek balonu ile evlilik teklifi yapan bir kişi yangına sebep oldu. İtfaiyenin yangına müdahale ettiği olayda maddi hasar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dilek balonuyla sevgilisine evlenme teklifi yapan 1 kişi yangına sebep oldu. Yangın, Doğubayazıt ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki İshak Paşa Sarayı yakınlarında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi sevdiği kıza İshak Paşa Sarayı yakınlarında evlenme teklifinde bulundu. DİLEK BALONU SAMAN BALYALARININ YANINA DÜŞTÜ Genç kızın teklifi kabul etmesinden sonra mum yakılarak havaya bıraktıkları dilek balonu Yemlihan Tan'a ait saman balyalarının yanına düşerek yangın çıkardı. MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar Yemlihan Tan ile birlikte ahırlarda bulunan yaklaşık 400 adet büyük ve küçükbaş hayvanı tahliye etti. İtfaiyenin yangına müdahale ettiği olayda maddi hasar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı. Kaynak: DHA