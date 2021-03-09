Son dakika haberi: Didim'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Didim'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

09.03.2021 09:07 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:11
Son dakika haberi: Didim'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Aydın'ın Didim ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen ticari taksiye çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen ticari taksiye çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Sedat Çalışkan'ın kullandığı 68 AAF 137 plakalı hafif ticari araç, Efeler Mahallesi Selvi Caddesindeki kırmızı ışıkta bekleyen Mahmut Eryiğit'nin kullandığı 09 T 7036 plakalı ticari taksiye çarptı.

Hafif ticari araç ardından cadde üzerindeki bir sitenin bahçesine devrildi.

İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Çalışkan, ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Necmettin Erbakan
Magazin Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Ferhan Şensoy Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Halis Özkahya Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Osman Erbaş Mehmet Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Didim'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 09:11:33. #1.15#
title