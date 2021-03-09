Son dakika haberi: Didim'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
09.03.2021 09:07 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:11
Son dakika haberleri... Aydın'ın Didim ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen ticari taksiye çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen ticari taksiye çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Sedat Çalışkan'ın kullandığı 68 AAF 137 plakalı hafif ticari araç, Efeler Mahallesi Selvi Caddesindeki kırmızı ışıkta bekleyen Mahmut Eryiğit'nin kullandığı 09 T 7036 plakalı ticari taksiye çarptı.
Hafif ticari araç ardından cadde üzerindeki bir sitenin bahçesine devrildi.
İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Çalışkan, ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık