Jandarma kontrol noktasından geçerken elindeki tabancayla video çeken şüpheli yakalandı
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Jandarma kontrol noktasından geçerken elindeki tabancayla video çeken şüpheli yakalandı

10.11.2020 13:44 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:53
Jandarma kontrol noktasından geçerken elindeki tabancayla video çeken şüpheli yakalandı

HATAY'da, otomobiliyle jandarma kontrol noktasından geçişi sırasında elindeki tabancayla video çekip, sosyal medyada paylaşan Suriye uyruklu M.K., gözaltına alındı.

HATAY'da, otomobiliyle jandarma kontrol noktasından geçişi sırasında elindeki tabancayla video çekip, sosyal medyada paylaşan Suriye uyruklu M.K., gözaltına alındı. Hatay Valiliği yaptığı açıklamada, vatandaşlara sağduyu çağrısında bulunarak, "Bu tür görüntüler kasıtlı olarak birlik ve beraberliğimizi zedelemeye yönelik provokasyon içeren görüntülerdir" dedi.

Jandarma ekipleri, dün Antakya-İskenderun Karayolu üzerindeki Ovakent Mahallesi girişinde

kontrol noktası oluşturdu. Otomobiliyle kontrol noktasından geçen bir kişi ise elinde tuttuğu tabancayı cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı.Tepkilere neden olan paylaşımın ardından soruşturma başlatan Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye uyruklu M.K. olduğu saptanan şüpheliyi, yakalayarak, gözaltına aldı.

Hatay Valiliği ise konuyla ilgili açıklama yaparak, M.K.'nin, göçmen kaçakçılığı ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından sabıkalı olduğunu bildirdi. Açıklamada "Video görüntülerindeki diğer şahısların ise Suriye uyruklu V. ve A. isimli şahıslar olduğu, iki şahsın kimliksiz olmaları nedeniyle 20 gün önce sınır dışı edildikleri öğrenilmiş olup, bu şahısların açık kimlik bilgilerinin tespit çalışmalarına devam edilmektedir. Bu tür görüntüler kasıtlı olarak birlik ve beraberliğimizi zedelemeye yönelik provokasyon içeren görüntülerdir. Bu konuda vatandaşlarımızın sağduyulu duruşundan dolayı teşekkür ederiz" denildi.

 


Jandarma kontrol noktasından geçerken elindeki tabancayla video çeken şüpheli yakalandı
Jandarma kontrol noktasından geçerken elindeki tabancayla video çeken şüpheli yakalandı
Jandarma kontrol noktasından geçerken elindeki tabancayla video çeken şüpheli yakalandı
Jandarma kontrol noktasından geçerken elindeki tabancayla video çeken şüpheli yakalandı
Jandarma kontrol noktasından geçerken elindeki tabancayla video çeken şüpheli yakalandı
Jandarma kontrol noktasından geçerken elindeki tabancayla video çeken şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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