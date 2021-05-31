Son dakika haberi: Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama
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Son dakika haberi: Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

Son dakika haberi: Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre DENİZLİ'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevkedilen 31 şüpheliden 11'i tutuklandı.

DENİZLİ'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevkedilen 31 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün kentte, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 31 kişi gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda bir evin banyosundaki çamaşır sepeti içerisinde 267 gram uyuşturucu madde metamfetamin, bir otomobilin bagajında ise 6 bin 298 adet birer kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 11'i tutuklandı, 20 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika haberi: Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama
Son dakika haberi: Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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