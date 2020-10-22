Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi
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Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi

22.10.2020 10:43 | Son Güncelleme: 22.10.2020 12:08

Vaka artışının görüldüğü kentlerimizden biri olan Denizli'de meydan, park, semt pazarları ve bazı açık alanlarda sigara içilmesi yasaklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından alarm veren 8 ilin ismini vererek kritik bir paylaşımda bulundu. Şehirleri tek tek açıklayan Bakan Koca'nın paylaşımının ardından bir ilden ilk yasak haberi geldi.

BAKAN KOCA 8 KENTİMİZE DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Koca yaptığı son paylaşımda, "İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Adıyaman, Aydın toplantılarında salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı değerlendirdik. İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım" ifadelerini kullandı.

İLK YASAK HABERİ DENİZLİ'DEN GELDİ

Bakan Koca'nın bu açıklamasından sonra Denizli'de koronavirüs ile mücadele kapsamında meydan, park, semt pazarları ve bazı açık alanlarda sigara içilmesi kısıtlandı. Valilikten yapılan açıklamada, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu'nda yeni kararlar alındığı belirtildi.

KARARA UYMAYANLAR HAKKINDA İDARİ İŞLEM YAPILACAK

Kentte tüm işletme ve iş yerlerine girişte HES kodunun sorgulanması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Sigara içmenin doğru şekilde maske takmayı engellemesinden dolayı halkın yoğun olarak bulunduğu meydanlar, parklar, sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM'ler, fatura ödeme yerleri ile semt pazarlarında sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verildi. " ifadesine yer verildi.

Karara uymayanlar hakkında idari işlem yapılacağı aktarılan açıklamada, konusu suç teşkil eden davranışlarla ilgili de adli süreç başlatılacağı kaydedildi.

Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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Haber Yorumları (1)
:-: Çok güzel bir uygulama. bunun Denizli de değil Tüm Türkiye''de yapılması gerekir siz maske takıyorsunuz bir başkası sizin önünüzde yürüyor sigara içip dumanını havaya savurdukça o kokuyu maskenin içine soluyup ciğerinize kadar çekiyorsunuz birisinin müptelalığı kendini ilgilendirir lakin zararı kimseye dokunmayana kadar adamlar asansörlerde apartman içlerinde apartman wc lerinde içip havalandırmadan size üfürüyor balkona oturuyorsunuz koro halinde sigara içip sizi rahatsız ediyorlar vs. vs.
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