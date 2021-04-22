Son dakika haberi! Denizli'de 4. kattan düşen kişi öldü
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Son dakika haberi! Denizli'de 4. kattan düşen kişi öldü

Son dakika haberi! Denizli'de 4. kattan düşen kişi öldü
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 4. kattan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 4. kattan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Asmalıevler Mahallesi 6653 Sokak'taki bir apartın 4. katında yaşayan Erdal Taşbaş merdivendeki pencereden aşağı baktığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

Ağır yaralanan Taşbaş'ın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hayatını kaybettiği belirlendi.

Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen ve ölümü şüpheli bulunan Taşbaş'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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