Son dakika haberi | Demre'de, neslinin tükenme tehlikesi olan yeşil deniz kaplumbağası ölü bulundu
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Son dakika haberi | Demre'de, neslinin tükenme tehlikesi olan yeşil deniz kaplumbağası ölü bulundu

Son dakika haberi | Demre'de, neslinin tükenme tehlikesi olan yeşil deniz kaplumbağası ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre ANTALYA'nın Demre ilçesinde, nesli tükenmekte olan yeşil deniz kaplumbağasının (chelonia mydas) denizde ölüsü bulundu.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, nesli tükenmekte olan yeşil deniz kaplumbağasının (chelonia mydas) denizde ölüsü bulundu. Ekipler tarafından karaya çıkarılan ölü kaplumbağa, sahildeki uygun alana gömüldü. İnceleme yapan ekipler, yeşil deniz kaplumbağasının, motor çarpması sonucu öldüğünün tahmin edildiğini söyledi. 

Demre'nin Sülüklü sahilindeki 4 yıldızlı otelin çalışanları, dün Sülüklü Plajı'na yakın noktada, denizde hareketsiz duran yeşil deniz kaplumbağasını gördü. Çalışanlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları İzleme ve Araştırma Merkezi ve merkezi Antalya'da bulunan Likya Doğa Sporları Kulübü Derneği görevlilerine haber verdi. Enes Karadaş başkanlığındaki 3 kişilik ekip, bölgeye geldi. Suya giren Karadaş, yeşil deniz kaplumbağasının öldüğünü belirledi. Kaplumbağa ölüsü, kıyıya çıkarıldı ve yapılan ilk incelemenin ardından kıyıdan uzak noktaya taşındı. Burada ölçümleri yapılıp, vücudu incelenen deniz kaplumbağası, uygun alana gömüldü.

'MOTORLA SÜRATLİ GİTMEYİN, KAPLUMBAĞALARIN YUMURTLAMA DÖNEMİ'

Enis Karadaş, "Otel çalışanlarının verdiği bilgi doğrultusunda Sülüklü Plajı'na geldik. Deniz kaplumbağasının öldüğünü tespit ettik. Ekibimizle karaya çıkararak, inceleme yaptık ve gömdük. Kaplumbağanın 70 santim boyunda yaklaşık 60- 65 kilo ağırlığında olduğunu belirledik. Bir motor çarpması sonucu öldüğünü düşünüyoruz. Nesli tükenmekte olan yeşil bir kaplumbağa. Cinsi de 'chelonia mydas'. Buradan seslenmek istiyorum. Kıyılarda motorla süratli gitmeyin. Tam kaplumbağaların yumurtlama dönemi" dedi.


Son dakika haberi | Demre'de, neslinin tükenme tehlikesi olan yeşil deniz kaplumbağası ölü bulundu
Son dakika haberi | Demre'de, neslinin tükenme tehlikesi olan yeşil deniz kaplumbağası ölü bulundu
Son dakika haberi | Demre'de, neslinin tükenme tehlikesi olan yeşil deniz kaplumbağası ölü bulundu
Son dakika haberi | Demre'de, neslinin tükenme tehlikesi olan yeşil deniz kaplumbağası ölü bulundu
Son dakika haberi | Demre'de, neslinin tükenme tehlikesi olan yeşil deniz kaplumbağası ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar

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