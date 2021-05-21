Son dakika haberi! Demirlere sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri: Demirlere sıkışan köpeği itfaiye kurtardı Muğla'nın Marmaris ilçesinde Armutalan Mahallesi'nde bir evin demir kapısına sıkışan köpeği Marmaris İtfaiye Amirliği ekipleri kurtardı.

Demirlere sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde Armutalan Mahallesi'nde bir evin demir kapısına sıkışan köpeği Marmaris İtfaiye Amirliği ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde bahçe kapısından çıkmak isteyen ancak kapı kapalı olduğu için kapının demirlerinin arasından geçmeye çalışan küçük köpek demirlere sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler küçük köpeği sıkıştığı demiri genişleterek kurtardı. Sıkıştığı yerden kurtulan köpek hemen sahibinin yanına koşarken, köpeğin sahibi ekiplere teşekkürler etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl