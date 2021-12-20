DEDEKTİF GİBİ ÇALINAN MOTOSİKLETİNİN İZİNİ SÜRDÜ; POLİSE PARMAK İZİ ALMAK KALDI

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - Hırsızlık anları kamerada

Haber -Kamera Serdar ALTINTEPE - Erol DEĞİRMENCİ İSTANBUL,(DHA) - ESENYURT'ta bir kişi evinin önünden motosikletini çalan hırsızların peşine düştü. Akrabalarının yardımıyla sokak sokak motosikletini arayan vatandaşın hırsızların izine ulaşmasının ardından polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olay 15 Aralık Çarşamba saat 05.30 sıralarında Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle sokaklarda dolaşan iki kişi, Onur Çetin'in evinin önünde zincirle bağladığı motosikleti fark etti. Kısa bir süre sonra sokağa tekrar gelen iki kişiden biri yanlarında getirdikleri demir makasıyla zinciri kesmeye çalıştı. Diğer kişi de sokakta sürekli çevreyi kontrol etti. Demir makasıyla zinciri kesen hırsızlar motosikleti alarak olay yerinden kaçtı.

MOTOSİKLETİN ÇALINDIĞINI İŞ YERİNDE FARK ETTİ

O sabah evden çıkıp aracıyla iş yerine giden Onur Çetin evinin kapısından çıktığında ilk olarak motosikletinin çalındığını fark etmedi. İş yerine gittikten sonra cep telefonundaki güvenlik kamerası uygulamasından baktığında motosikletin yerinde olmadığını fark etti. Hemen kayıtları inceleyen Çetin hırsızların motosikletini çaldığı anları seyretti.

SORGUDA İTİRAF ETTİLER

Onur Çetin akrabalarına haber vererek o gün sokak sokak motosikletini aramaya başladı. Saatlerce çevrede dolaşan grup hırsızların sokağa geldikleri motosikleti görüp tanıdı. Onur Çetin ve yakınları motosikleti kullanan kişiyi kovalamaya başladı. Motosikleti bırakıp giden şüpheli kaçtı. Onur Çetin durumu polis ekiplerine haber verdi. Motosikletteki parmak izlerini inceleyen ekipler kimliklerinin tespit ettikleri 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ilk sorgusunda motosikleti çaldıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Onur Çetin, Sabah saat 05.30 sıralarında iki motosikletle gelip önce keşif yapıyorlar. Daha sonra gelip zinciri makasla kesiyorlar. Biz güvenlik kameralarını inceledik geldikleri motosiklete baktık. Aynı günün sabahında motosikleti aramaya başladık. Çevrede gezinirken geldikleri motosikleti görüp tanıdık. Çocukları tam yakalayacakken kaçtılar. Bıraktıkları motosikletin de çalıntı olduğu ortaya çıktı. Polisler bize fotoğraf gösterdi biz oradan tanıdık. Onları kaçarken görmüştük.ö diye konuştu.