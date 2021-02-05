Son dakika haberi... Dağıstanlılar, Kafkasya'nın özgürlük savaşçısı Şeyh Şamil'i andı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi... Dağıstanlılar, Kafkasya'nın özgürlük savaşçısı Şeyh Şamil'i andı

05.02.2021 16:49 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:52
Son dakika haberi... Dağıstanlılar, Kafkasya'nın özgürlük savaşçısı Şeyh Şamil'i andı

Son dakika haberler: Çarlık Rusyası'na karşı verdiği mücadeleden dolayı Türkiye'de "Kafkas Kartalı" olarak bilinen Şeyh Şamil, Yalova'da Dağıstanlılar tarafından vefatının 150. yılında anıldı.

Çarlık Rusyası'na karşı verdiği mücadeleden dolayı Türkiye'de "Kafkas Kartalı" olarak bilinen Şeyh Şamil, Yalova'da Dağıstanlılar tarafından vefatının 150. yılında anıldı.

Dağıstan'dan yaklaşık 150 yıl önce gelerek eski adı Reşadiye olan Güneyköy'e yerleşen Dağıstanlılar, yine 150 yıl önce kaybettikleri Şeyh Şamil'i düzenledikleri programla yad etti.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar'ın da hazır bulunduğu program, cuma namazı öncesinde verilen mevlit ve okunan dualarla başladı.

Vefatının 150. yılında Kafkasya'nın özgürlüğü için mücadele veren Şamil'i anan köy halkı, daha sonra Şeyh Şamil'in komutanlarından ve aynı zamanda köyün kurulmasında önemli çalışmalar yapan Muhammedül Medine ve Şeyh Şerafettin'in köy mezarlığındaki türbelerini ziyaret etti.

Anma programı ile ilgili konuşan muhtar Hacı Murat Erhan, Kafkasya Mücahidi Şeyh Şamil'i bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sadece dualarla andıklarını söyledi.

Erhan, "Şeyh Şamil, sadece biz Kafkasya göçmenlerine değil, tüm İslam alemine mal olmuş bir zattır. Yaşantısı ile tüm İslam alemine örnek olmuştur. Bu vesile ile biz de ecdadımızı anmak adına bir program düzenledik. Şeyh Şamil'in 1871'de vefatından sonra naibi ve askeri olan Muhammedül Medine hazretleri Kafkasya'daki mücadelenin son bulduğunu bilmesinden dolayı İslam sancağı olan Osmanlı'ya göç etmesinin vakti geldiğine inanarak şu an bulunduğumuz yere köyümüzü kuruyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Enis Berberoğlu Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Hadise Özcan Deniz Deniz Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ömer Ali Cenk Tosun Ersun Yanal Nihat Özdemir
Tüm Haberler Milli Rusya Terör Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Dağıstanlılar, Kafkasya'nın özgürlük savaşçısı Şeyh Şamil'i andı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 17:14:02. #1.14#
title