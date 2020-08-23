Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi
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Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi

Seçimin ardından protestolara sahne olan Belarus'ta Cumhurbaşkanı Lukaşenko, göstericilerin konutuna yönelmesinin ardından elinde tüfekle konuta geldi. Lukaşenko'nun tüfekli ve çelik yelekli görüntüleri ülkede infiale neden oldu.

23.08.2020 20:50 | Son Güncelleme: 23.08.2020 21:21

Belarus'taki seçimin ardından başlayan gösteriler artarak devam ediyor. Ülkede protestolar nedeniyle yükselen tansiyon sonrası göstericiler Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun konutuna yöneldi. Bu gelişmenin ardından konutuna gelen Lukaşenko elinde tüfekle görüntülenmesi ülkede krize neden oldu.

PROTESTOLAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasına karşı çıkan protestocular ülke genelinde gösteriler düzenledi. Başkent Minsk ve diğer şehirlerde sosyal medya üzerinden yapılan çağrı üzerine binlerce protestocu meydanlarda toplandı.

Seçimlerin yapıldığı 9 Ağustos'tan bu yana her gün protesto eylemleri düzenleyen göstericiler, başkent Minsk'te Bağımsızlık Caddesi üzerinden yürüyerek hükümet binasının bulunduğu Bağımsızlık Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde Belarus'un beyaz-kırmızı-beyaz renkli eski bayrakları ve pankartlarla "Lukaşenko git" sloganları atan binlerce protestocu, gösterilerini sürdürdü.

Eylemciler geçen haftaki gösterilerde ölenlerin anısına saygı duruşunda bulundu, ardından Zafer Caddesi üzerinden Stella Meydanı'na ilerledi. Askerler, Stella Meydanı'nda tarihi müze ve anıtın bulunduğu bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı. Bölge dikenli tellerle çevrilerek askerler tarafından korundu. Göstericiler askerlerin bulunduğu noktaya kadar ilerleyerek slogan attı.

Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi

BAZI PROTESTOCULAR CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI'NA İLERLEMEK İSTEDİ

Eylemcilerden bazıları bir sosyal medya hesabından yapılan duyurunun ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru ilerlemeye çalıştı. Ancak güvenlik güçleri saraya giden yolu bariyerle kapatarak protestocuları engelledi.

LUKAŞENKO ÇELİK YELEK VE ELİNDE OTOMATİK SİLAH İLE GÖRÜLDÜ

Bu esnada Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na inen başkanlık helikopterinden Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silahla inerek saraya gittiği görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

Protestocular başta Polonya sınırındaki Grodno olmak üzere ülkenin önemli diğer şehirlerinde de meydanlara indi.

Lukaşenko taraftarları ise Minsk ve diğer bazı şehirlerde Belarus bayrağı ile konvoylar düzenledi.

Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi
Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi
Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi
Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi

Kaynak: AA

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