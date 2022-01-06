Cumhurbaşkanı Erdoğan; yasama, yürütme ve yargı organı temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; yasama, yürütme ve yargı organı temsilcileri ile bir araya geldi.

Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen kabule; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Celal Mümtaz Akıncı, DDK Başkanı Yunus Arıncı katıldı.

(Derya Yetim-İHA)