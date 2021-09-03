Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu'ya geldi
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu'ya geldi

Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin İkizdere ilçesinde katıldığı bazı programların ardından Güneysu ilçesine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin İkizdere ilçesinde katıldığı bazı programların ardından Güneysu ilçesine geldi.

AK Parti İlçe Başkanlığına geçen Erdoğan burada partililerle ve vatandaşlarla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlçe Başkanı Mehmet Akif Köse ve Belediye Başkanı Rıfat Özer'den bilgi aldı.

Erdoğan, parti binası çıkışında kendisini bekleyen hemşehrileri ile görüştü.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ilçedeki ikametine geçti.

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu'ya geldi
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu'ya geldi
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu'ya geldi
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu'ya geldi
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu'ya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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