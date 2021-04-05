Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirme toplantısına katılan isimler belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emekli amirallerin yayımladığı bildirinin ardından bugün yaptığı değerlendirme toplantısına katılan isimler belli oldu. Toplantıya bakanların ve askeri kanadın yanı sıra; kuvvet komutanlarından sadece Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal ve MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı.

'Montrö' bildirisinde imzası olan 10 emekli amiral gözaltına alınırken, 4 şüpheli ifadeye çağrıldı. Gözaltına alınan emekli amirallerin sorgusu Ankara Emniyeti'nde sürüyor. Soruşturmada amiraller 'cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmak'la suçlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli amirallerin yayımladığı bildirinin ardından konuya ilişkin bir değerlendirme toplantısı yapma kararı aldı.

KATILAN İSİMLER BELLİ OLDU

Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 15.20'de başlayan toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal, Cumhurbaşkanlığı Hukukla Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz katıldı.

NEYLE SUÇLANIYORLAR?

Soruşturmada amiraller 'cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmak'la suçlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Gözaltına alınmasına karar verilen şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmış, tüm şüphelilere ilişkin arama ve el koyma işlemleri usulünce icra edilmiştir" denildi.

Soruşturma kapsamında Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alındı.

Atilla Kıyat, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu ve Mustafa Özbey ise ifadeye çağrıldı.

Gözaltına alınan 10 emekli amiralin Ankara Emniyeti'nde sorgulaması sürüyor.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

104 emekli amiralin cumartesi gecesi yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili tepkiler art arda geldi. Bildirideki dikkat çeken detaylar sonrası dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı emekli amiraller hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

10 AMİRAL GÖZALTINDA

Bildiriyi TCK'nın 316. maddesi kapsamında soruşturan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, bildiriye öncülük eden isimleri tespit ettiği, o isimlerin ifadeye çağrılacağı bildirilmişti. Bu gelişmeler sonrası sabah saatlerinde imza atan amirallerden Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alındı. Yaş haddinden dolayı 3 gün içerisinde Emniyet'e gelmeleri için Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a da tebligat yapıldığı öğrenildi.

LOJMAN VE KORUMA HAKLARI İPTAL EDİLDİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, gece yarısı yayımlanan darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi.

AK PARTİ MYK DA BİLDİRİ GÜNDEMİYLE TOPLANIYOR

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de saat 15.00'te yapılacak değerlendirme toplantısının ardından AK Parti MYK da Montrö bildirisi gündemiyle saat 18.00'de toplanacak. Toplantıyı dün canlı yayında duyuran AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Hukuki olarak darbeci zihniyetin temsilcilerine gereken cevap verilecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı