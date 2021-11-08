Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan videosu! Geçmişteki sözlerini hatırlattı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına yönelik sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve "Bingöl'de yaşanan hadiseyi, failinin geçmişteki yanlışlarından itibaren kim olduğundan başlayarak şöyle kısaca bir hatırlayalım." ifadelerini kullanarak Türkkan ile ilgili bir video izlettirdi. Görüntülerde Türkkan'ın FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı'yla ilgili sözleri, gazeteciyi darbettirmesi ve şehitlerle ilgili ifadeleri yer alıyor.

"REZİLLİK, TERBİYESİZLİK, ALÇAKLIK"

Video sonrası açıklama yapan Erdoğan, "Gördüğünüz gibi neresinden tutsanız rezillik, terbiyesizlik, alçaklık olan bir skandalla karşı karşıyayız" dedi.

"ZİRAAT BANKASI'NA 36 MİLYON DOLAR BORCU VAR"

Erdoğan, "Bu siyasetçi müsveddesinin milletvekili sıfatına ve o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur. Bu şahsın milletvekilliğinin sonlandırılması dahil, en ağır bedelleri ödemesi için siyasi ve hukuki tüm imkanları kullanacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfü Türkkan'ın Ziraat Bankası'na 36 milyon dolar borcu olduğunu ve bu borcu henüz ödemediğini ifade etti.