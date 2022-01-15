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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini yırtan kişi gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini yırtan kişi gözaltına alındı
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın billboardlara asılan afişlerini yırttığı ileri sürülen ve akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen 1 kişi gözaltına alındı. AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe yaşanan olaya tepki gösterirken, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de afişlerin yırtılmasını kınadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın programı öncesi Kuşadası ilçesinde billboardlara asılan afişler yırtıldı.

KUŞADASI İLÇE BAŞKANI OLAYA TEPKİ GÖSTERDİ

İki noktada yırtılan afişlere AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe tepki gösterdi. Gökçe, "Cumhurbaşkanımızı karşıladık. Ancak İlçede iki yerde afişlerin yırtıldığını öğrendik. Üzücü bir olay. Konuyla emniyet ilgileniyor. 1 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi bize verildi. Onun da akli dengesinin yerinde olmadığı söylendi. Yapılanı doğru bulmuyoruz" dedi.

"DEMOKRASİYE VE KUŞADASI'NA YAKIŞMAYAN BU DAVRANIŞI KINIYORUM"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın programı için hazırlanan afişlere zarar verilmesini kınadı. Yapılan eylemin demokrasi kültürüne aykırı bir hareket olduğunu belirten Başkan Ömer Günel açıklamasında, "Bu olay kabul edilmesi mümkün olmayan vandalca bir girişimdir. Demokrasi her şeyden önce hoşgörü içerir. Bunu yapanlar bilmelidir ki, Kuşadası bu tip davranışlarla bağdaşmayan çağdaş ve demokratik bir kenttir. Yaşanan bu talihsiz olaydan duyduğum üzüntüyü Kuşadası kamuoyu ile paylaşıyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini yırtan kişi gözaltına alındı

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Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Son Dakika Haberleri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini yırtan kişi gözaltına alındı

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