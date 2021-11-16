Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret (3)

EMİNE ERDOĞAN, GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Emine Erdoğan, Başak Cengiz'in mezuniyet ve nişan törenlerinde çekilen fotoğraflarını incelerken gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Beyhan Cengiz'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'Gönlümdeki insanın evime gelmesi ne güzel' diyerek karşıladığı öğrenildi.Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de yer aldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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