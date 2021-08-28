Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Afganistan'daki kaos, planlı ve bilinçli bir adımmış"
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Afganistan'daki kaos, planlı ve bilinçli bir adımmış"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: 'Afganistan'daki kaos, planlı ve bilinçli bir adımmış'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, "Soydaş ve dindaşlarımızın yaşadığı kadim Türk-İslam beldesi kardeş ülke Afganistan'ı kontrollü bir kaos ortamına sürükleme yönünde atılmış planlı ve bilinçli bir adımmış" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, "Soydaş ve dindaşlarımızın yaşadığı kadim Türk-İslam beldesi kardeş ülke Afganistan'ı kontrollü bir kaos ortamına sürükleme yönünde atılmış planlı ve bilinçli bir adımmış" dedi.

Yerli Düşünce Derneği Genel Merkezi'nde Afganistan'da son dönemde artan terör saldırıları ile ilgili bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Burada bir konuşma gerçekleştiren Yalçın Topçu, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı ve çevresindeki son dönemde gerçekleştirilen saldırılara değinerek, Afgan halkına başsağlığında bulundu.

Türkiye'nin kaos ortamından çok başarılı bir şekilde askerini çektiğini hatırlatan Topçu, "Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği bombalı saldırılara hedef olan Kabil Hamid Karzai Havalimanı'ndaki son terör saldırısı bize gösterdi ki, ABD'nin Taliban ile yaptığı 29 Şubat 2020 tarihli barış anlaşması; Mevlana'nın Belh'inin, Gazneli Mahmut'un Gaznesi'nin, Ali Şir Nevai'nin Herat'ının, Hz. Ali'nin Mezar-ı Şerif'inin bulunduğu, Türkiye Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk devlet ve ilk stratejik müttefikimiz olan, soydaş ve dindaşlarımızın yaşadığı kadim Türk-İslam beldesi kardeş ülke Afganistan'ı kontrollü bir kaos ortamına sürükleme yönünde atılmış planlı ve bilinçli bir adımmış. Afganistan'a tez günde esenlik ve istikrarın hakim olmasını dileriz. Türkiye, tabii ki kaos ortamında evlatlarını bırakmadı ve çok başarılı bir şekilde askerimizi çektik. Fakat kardeş Afganistan'ın ve halkının güvenliğe, barışa, siyasi istikrara ve esenliğe kavuşması için gayretlerimiz ve dualarımız baki olacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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