Korkunç trafik kazasında biri uzman çavuş olmak üzere iki kişi yaşamını yitirdi
28.10.2020 18:01 | Son Güncelleme: 28.10.2020 18:55
Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpıştı. Olay mahalinde bir kişi hayatını kaybetti. Kazada, bacağı kopan uzman çavuş ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Çorum'un Alaca ilçesinde, Kars'ın Digor ilçesinde görev yapan Tokat'ın Zile ilçesi nüfusuna kayıtlı uzman çavuş Semih Uyar'ın (21) kullandığı 34 YK 7655 plakalı otomobil ile Kahraman Yıldırım'ın (67) kullandığı 38 FS 156 plakalı otomobil, Zile Kavşağı'nda çarpıştı.
BACAĞI KOPTU
Kazada, Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti. Bacağı kopan uzman çavuş Semih Uyar ise Alaca Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından, kopan bacağıyla birlikte Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
YARALI UZMAN ÇAVUŞ HAYATINI KAYBETTİ
Yaralı uzman çavuş, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan