Korkunç trafik kazasında biri uzman çavuş olmak üzere iki kişi yaşamını yitirdi

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpıştı. Olay mahalinde bir kişi hayatını kaybetti. Kazada, bacağı kopan uzman çavuş ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.