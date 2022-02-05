Son dakika haberi! Çorum'da feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı - Haberler
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Son dakika haberi! Çorum'da feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Çorum'da feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Son dakika haber... Çorum'da arızalanınca rampadan geri gitmeye başlayan tır, hızla gelen otomobilin üzerine çıktı.

SAMSUN (İHA) - Çorum'da arızalanınca rampadan geri gitmeye başlayan tır, hızla gelen otomobilin üzerine çıktı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Çorum- Samsun karayolu Sıklık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampaya tırmanan Gürcistan plakalı Murat Ustabaş idaresindeki tır arızalanınca geri gitmeye başladı. Hızla geri giden tır, yolda seyir halinde olan 66 LP 131 plakalı otomobilin üzerinden geçti. Kazada otomobilde bulunan Kemal Çalışkan hayatını kaybederken, Onur E. ve Yaşar C. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebi ile yolun Samsun istikameti trafiğe kapandı. Ekipler olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor. - ÇORUM

Son dakika haberi! Çorum'da feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Son dakika haberi! Çorum'da feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Son dakika haberi! Çorum'da feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Son dakika haberi! Çorum'da feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Son dakika haberi! Çorum'da feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Samsun, Çorum, Kaza, 3. Sayfa, Haber

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