Doğu Karadeniz'de CoronoVac aşısının ilk dozu sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlanıp "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı Trabzon, Ordu, Giresun, Artvin, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlanıp "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı Trabzon, Ordu, Giresun, Artvin, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Gümüşhane'de görev yapan 2 bin 20 sağlık personeli için kente getirilen 3 bin doz aşı, sabah saatlerinde hastanelerde oluşturulan 35 aşı odasında 5 hekim gözetiminde uygulanıyor.

Aşı olmak için Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne gelen İl Sağlık Müdürü Engin Pehlivan'a da CoronaVac aşısı uygulandı.

Pehlivan, aşı olduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yıla yakın süredir Kovid-19 ile mücadeleyi aktif şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Korunma tedbirlerinin uygulanmasıyla salgınla mücadelenin belirli bir noktaya getirildiğini ifade eden Pehlivan, mücadelenin devamında aşıların önemine işaret etti.

Pehlivan, ilk etapta sağlık çalışanlarının aşılanması için kente 3 bin doz aşı ulaştığı kaydederek, "Ardından Bakanlığın yönettiği sürece göre hareket edilecek. Gümüşhane'de ilçelerimiz de dahil aşılama başladı. Yaklaşık 2 bin 22 sağlık personelimiz aşılanacak. 4 hafta sonra da ikinci doz uygulanacak. Bu yapılan bağışıklamanın ülkemize ve insanlığa hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Ordu

Ordu Devlet Hastanesi'nde oluşturulan aşı uygulama merkezinde ilk aşılama, İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu'na yapıldı.

Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnşallah hayırlı olur. 11 Mart 2020'de, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilanından sonra tüm dünyada ve Türkiye'de mücadelemiz başlamış bulunmakta. Biz sağlıkçılar olarak bununla mücadelede gecemizi gündüzümüze kattık, sürekli pandemi ile mücadele halinde olduk. Bu pandeminin engellenmesi ve bitmesi gerekiyor. Bunun için birden fazla gerekçe var, bunlardan da en önemlisi aşı." dedi.

Kasapoğlu'nun ardından hastane yöneticileri ile sağlık çalışanları da aşı olmaya başladı.

Trabzon

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Fatih Devlet Hastanesinde oluşturulan aşı odalarında, sağlık personeline CoronaVac aşısı uygulanmaya başlandı.

Aşı yaptıran İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzon'da yaklaşık 14 bin civarında sağlık personeli olduğunu söyledi.

Öncelikli olarak sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğunu aşılamaya çalışacaklarını ifade eden Usta, "10 bin civarında aşı geldi. Bunları gerekli soğuk zincir koşullarında saklamaya aldık. Bizim 9 bin 500 sağlık çalışanımız var, özellerle eczanelerle hesap edersek 13-14 bin civarında çalışan var. Aşı takviyesinde bir sorun yok. Yapılma oranlarına göre tekrar aşı talebinde bulunacağız." dedi.

Rize

Rize Sağlık Kompleksinde oluşturulan aşı uygulama merkezinde ilk aşılama, İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe'ye uygulandı.

Aşı olduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Tepe, Rize'ye 6 bin 720 doz aşı geldiğini kaydederek, "İki gün içinde aşılamayı bitirmeyi düşünüyoruz. 28 gün sonra ikinci doz aşıları da sağlık çalışanlarımıza uygulayacağız. Rize'de 65 yaş üstü yaklaşık 45 bin nüfusumuz var. İlimizde risk gurubunda olan 65 yaş üstü ve evlerinde yatalak durumundaki hastalarımız için de kısa zaman içinde beklediğimiz aşılar geldiğinde hızlı bir şekilde aşılama sürecine girmiş olacağız." diye konuştu.

Tepe, vaka sayılarında ciddi düşüş yaşandığını ancak bu düşüşten dolayı kimsenin rehavete kapılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Tepe'nin ardından sağlık yöneticileri ile sağlık çalışanları da aşı olmaya başladı.

Bayburt

Bayburt Devlet Hastanesinde oluşturulan aşı uygulama merkezinde sağlık çalışanlarının aşılaması gerçekleştirildi.

Hastane Başhekimi Opr. Dr. Turhan Şener ile İl Sağlık Müdürü İlker Hancı, hastanede aşılarını olup çalışmaları inceledi.

Hancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Türkiye açısından tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Aşılamalara Sağlık Bakanlığının belirlediği sıralamada devam edeceklerini belirten Hancı, çalışmanın sorunsuz ilerlediğini ifade etti.

Giresun

Giresun'da da sağlık birimlerine dağıtımı gerçekleştirilen aşının, bugün itibarıyla vurulmasına başlandı.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Bal, gazetecilere, Giresun'a 8 bin 600 aşı geldiğini ve bu sabahtan itibaren aşılama çalışmalarının başladığını söyledi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşılamanın önemine dikkat çeken Bal, uygulamanın vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Artvin

Artvin Devlet Hastanesinde oluşturulan aşı merkezinde uygulama başlarken ilk aşı yapılanlar arasında İl Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu da yer aldı.

Hastaneye gelerek aşını vurulan Köroğlu, gazetecilere, dünyanın ve Türkiye'nin uzun zamandır Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğini anımsatarak, bu mücadele sonucunda ülke genelinde aşılama çalışmasının başlamasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Köroğlu, salgının devam ettiğini, tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, hijyen, maske, sosyal mesafe kurallarına herkesin kesinlikle riayet etmesi gerektiğini söyledi.

Hemşire Neşe Kuru da salgın sürecinde tüm sağlık çalışanları olarak çok zor günler geçirdiklerini belirterek, "Biz aşımızı olduk devletimize güvendik. Bir sağlık çalışanı olarak tüm arkadaşlarımızı ve vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Tüm vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını istiyoruz." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal