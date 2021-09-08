Son dakika haberi: Çocukların Covid-19 mücadelesi (2)

Son dakika haberleri... '153 ÇOCUK TEDAVİ EDİLDİ'Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Semih Canpolat, koronavirüs hastası çocukların tedavi süreciyle ilgili, "Ağustos ayı içinde 72'si klinik, 81'i yoğun bakım olmak üzere 153 çocuk tedavi edildi" dedi.

'153 ÇOCUK TEDAVİ EDİLDİ'

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Semih Canpolat, koronavirüs hastası çocukların tedavi süreciyle ilgili, "Ağustos ayı içinde 72'si klinik, 81'i yoğun bakım olmak üzere 153 çocuk tedavi edildi" dedi.Çocuk kliniğinde halen tedavileri devam eden çocuklar olduğunu da dile getiren Dr. Canpolat, hayati tehlikelerinin olmadığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan