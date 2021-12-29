Son dakika haberi! Çocuklara bot mont yardımı - Haberler
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Son dakika haberi! Çocuklara bot mont yardımı

Son dakika haberi! Çocuklara bot mont yardımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta bir grup gönüllü, kırsal kesimde yaşayan çocuklara bot, mont ve atkı-bere yardımı yaptı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta bir grup gönüllü, kırsal kesimde yaşayan çocuklara bot, mont ve atkı-bere yardımı yaptı.

Onikişubat ilçesi Çağırgan bölgesinde yaşayan çocuklara hayırseverlerin destekleriyle kışlık giyecek alındı. Gönüllüler, bot, mont ve atkı-bereleri çocuklara kendi elleriyle giydirdiler.

Karlı dağları aşarak geldiklerini ve amaçlarının sadece çocukları mutlu etmek olduğunu söyleyen gönüllülerden İbrahim Sarıkaya, "Gönüllü arkadaşlarımızla birlikte çocuklarımız için hazırlıklarımızı yaptık. Götürdüğümüz hediyeleri kendi ellerimizle giydirdik ve çocuklar çok mutlu oldular. Çocuklarımızın mutlu olmasına vesile olan hayırseverlere ve gönüllü arkadaşlara teşekkür ederim. Bizler de iyiliğin kazanması için böyle güzelliklere devam edeceğiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberi! Çocuklara bot mont yardımı

Son dakika haberi! Çocuklara bot mont yardımı

Son dakika haberi! Çocuklara bot mont yardımı

Son dakika haberi! Çocuklara bot mont yardımı

Son dakika haberi! Çocuklara bot mont yardımı

Son dakika haberi! Çocuklara bot mont yardımı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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