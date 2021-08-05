Balık tutma keyfi hastanede bitti! Çocuğun kaşına saplanan kancayı itfaiye görevlisi çıkardı

Erzincan'da babasıyla balık tutmaya giden çocuğun kaşına kanca saplandı. Hızlı şekilde acile kaldırılan çocuğun kaşındaki kanca, itfaiye eri tarafından çıkarıldı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde babasıyla balık tutmaya giden çocuk, kaşına kancanın saplanması nedeniyle zor anlar yaşadı. Babası tarafından acil olarak hastaneye kaldırılan çocuk, itifaiye ekiplerinin yerinde müdahalesi sonucu kaşındaki kancadan kurtuldu.

ACİLEN HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Bugün Tercan ilçesinde Soner Güner (40), oğlu İ. G. ile (11) birlikte Karasu Nehrine balık avına gitti. Baba Soner Güner'in nehire salladığı oltanın kancası kazayla oğlu İ. G.'nin kaşına saplandı. Baba, oğlunu kendi imkanlarıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi.

KANCA BAŞARIYLA ÇIKARILDI

Acil servis çalışanları İ. G.'nin kaşındaki kancayı çıkaramayınca Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istendi. Hastane acil servisine giden görevliler, küçük çocuğun kaşındaki kancayı çıkarmayı başardı. İ. G., acil serviste tedavi yapıldıktan evine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı