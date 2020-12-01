Şarampole devrilen kömür yüklü tır yandı: 1 ölü

Gelen son dakika haberlerine göre Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Zana Coşkun yönetiminde bulunan ve plakası öğrenilemeyen kömür yüklü tır, Konak Mahallesi yeni Şırnak kara yolunda şarampole devrilerek yanmaya başladı.

Tırın altında kalan ve ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Kaza nedeniyle çevreye saçılan kömür torbaları, iş makinesiyle başka bir tıra yüklenerek kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel