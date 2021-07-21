Son dakika haberi: Çin'in Henan eyaletinde sel: 10 binden fazla kişi tahliye edildi
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Son dakika haberi: Çin'in Henan eyaletinde sel: 10 binden fazla kişi tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre - Çin'in Henan eyaletinde sel: 10 binden fazla kişi tahliye edildi Çin'in Henan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 10 binden fazla kişi tahliye edildi.

- Çin'in Henan eyaletinde sel: 10 binden fazla kişi tahliye edildi

PEKİN - Çin'in Henan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 10 binden fazla kişi tahliye edildi.

Çin'in Henan eyaletinde şiddetli yağışlar sele neden oldu. Tren istasyonları ve yollar sular altında kalırken, bir düzineden fazla şehrin sellerden etkilendiği bildirildi. Yaklaşık 94 milyon kişiye ev sahipliği yapan Henan eyaletinde 10 binden fazla kişi barınaklara tahliye edilirken, en az 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Zhengzhou şehrinde ise metro hattını su basması nedeni ile 2 kişinin kaybolduğu açıklanırken, bölgede birçok aracın sel sularında sürüklendiği aktarıldı. Arama-kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmaları devam ederken, kaç kişinin sel suları nedeni ile mahsur kaldığı bilinmiyor.

Yetkililer, Luoyang kentinde bulunan barajda şiddetli yağışlar sonrası 20 metrelik bir gedik oluştuğunu ifade ederek, bölgeye askerler konuşlandırıldığını aktardı. Ordu tarafından yapılan açıklamada, barajın "her an çökebileceği" konusunda uyarıda bulunuldu. Sağanak yağışların en az 24 saat daha devam etmesi bekleniyor.

Son dakika haberi: Çin'in Henan eyaletinde sel: 10 binden fazla kişi tahliye edildi
Son dakika haberi: Çin'in Henan eyaletinde sel: 10 binden fazla kişi tahliye edildi
Son dakika haberi: Çin'in Henan eyaletinde sel: 10 binden fazla kişi tahliye edildi
Son dakika haberi: Çin'in Henan eyaletinde sel: 10 binden fazla kişi tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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