Son dakika haberi! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Manavgat'ta yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti
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Son dakika haberi! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Manavgat'ta yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti

Son dakika haberi! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Manavgat'ta yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Yangının ilk gününden itibaren bölgede bulunan Kurum, Külcüler Mahallesi'ndeki yangında evleri hasar gören vatandaşlarla bir araya geldi, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Güzelyalı, Saraçlı, Belenobası, Aksaz ve Karaöz mahallelerinde incelemelerde bulunan Kurum, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Vatandaşların içme suyu, elektrik sıkıntısına karşı konteyner ve jeneratör istekleri üzerine Kurum, taleplerin hemen yerine getirilmesi için ilgili kurumlara talimat verdi.

Kurum, Manavgat'ta muhtarlar toplantısına da katıldı.

İlçede 5 gündür devam eden yangınlara yoğun şekilde havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Son dakika haberi! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Manavgat'ta yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti
Son dakika haberi! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Manavgat'ta yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti
Son dakika haberi! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Manavgat'ta yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti
Son dakika haberi! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Manavgat'ta yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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