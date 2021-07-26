Son dakika haberi... Çeşme'de gece kulübüne silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberi... Çeşme'de gece kulübüne silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi... Çeşme'de gece kulübüne silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İZMİR'in Çeşme ilçesinde, bir gece kulübüne alınmayan şüpheli ya da şüpheliler tabancayla mekana kurşun yağdırdı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, bir gece kulübüne alınmayan şüpheli ya da şüpheliler tabancayla mekana kurşun yağdırdı. Olayda müşteri Baran Parlak (23) hayatını kaybederken, kulüpte çalışan A.B. (24) ise hafif yaralandı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Alaçatı Mahallesi 18001 Sokak'ta bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, gece kulübüne alınmayan şüpheli ya da şüpheliler taşkınlık çıkardı ve daha sonra bölgeden ayrıldı. İlerleyen saatlerde plakasız beyaz bir otomobil ile mekanın önüne gelen şüpheliler, mekana rastgele tabancayla 7 el ateş etti ve olay yerinden kaçtı. Mekana müşteri olarak gelen Baran Parlak'ın, içeri kaçtığı sırada sağ arka kaburga kısmına mermi isabet ederken, mutfak çalışanı A.B.'nin de seken mermi çekirdeğinin başına çarpması sonucu başında şişlik oluştu. Parlak'ı kanlar içerisinde görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Parlak ve A.B. Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Baran Parlak, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen  Baran Parlak hayatını kaybetti. Savcının incelemesinin ardından Parlak'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, tedavisi süren A.B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Soruşturma kapsamında ekiplerce 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

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