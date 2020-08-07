Son dakika haberi... Çanakkale'de trafik kazası: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Çanakkale'de trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberleri... Çanakkale'de trafik kazası: 1 yaralı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir jipin çarptığı ATV sürücüsü yaralandı.

07.08.2020 18:53 | Son Güncelleme: 07.08.2020 20:12

Çanakkale'de trafik kazası: 1 yaralı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir jipin çarptığı ATV sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ayvacık Behram yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında Mustafa Burma idaresindeki bir ATV aracı, Sazlı köyü sapağına dönmek istedi. Bu sırada Behram köyü istikametine doğru gitmekte olan Atakan D. idaresindeki 17 ABR 701 plakalı jip, ATV'ye yandan çarptı. ATV yola savrulurken, sürücüsü Mustafa Burma ise yola düştü. Kazada, ATV sürücüsü Burma yaralanarak ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burma, Ayvacık Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi... Çanakkale'de trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi Magazin
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı Güncel
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Borsa İstanbul, aşırı dalgalanmaları önlemek için endeks bazlı devre kesici sistemini uygulamaya aldı Ekonomi
Borsa İstanbul, aşırı dalgalanmaları önlemek için endeks bazlı devre kesici sistemini uygulamaya aldı
'Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız' gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar 3. Sayfa
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı Magazin
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti Sağlık
Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı
Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek
Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 25 yaralı
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 25 yaralı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Yunanistan'dan şok karar! İpsala Sınır Kapısı kapatılıyor
Yunanistan'dan şok karar! İpsala Sınır Kapısı kapatılıyor
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Lübnan'daki patlamanın en net görüntüleri yayınlandı
Lübnan'daki patlamanın en net görüntüleri yayınlandı
Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?
Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti
Galatasaray, Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı
Galatasaray, Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı
'Misafirim var' cevabıyla herkesi güldüren kadını Elazığ Valisi Yırık, evinde ziyaret etti
"Misafirim var" cevabıyla herkesi güldüren kadını Elazığ Valisi Yırık, evinde ziyaret etti
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
Artan koronavirüs vakaları sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan peş peşe uyarılar
Artan koronavirüs vakaları sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan peş peşe uyarılar
'Bizimkiler' dizisinin Cemil'i yetersiz beslenme nedeniyle yatağa düşmüş
"Bizimkiler" dizisinin Cemil'i yetersiz beslenme nedeniyle yatağa düşmüş
'Erkekliğime küfür etti' dediği kadını silahla öldüren şahıs, polisi arayıp kendisini ihbar etti
"Erkekliğime küfür etti" dediği kadını silahla öldüren şahıs, polisi arayıp kendisini ihbar etti
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, araçlar hurdaya döndü! 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, araçlar hurdaya döndü! 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız
Son Dakika: Hindistan Havayolları'na ait 191 yolculu uçak iniş sırasında düştü
Son Dakika: Hindistan Havayolları'na ait 191 yolculu uçak iniş sırasında düştü
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Fatih Sultan Mustafa Şentop Salih Zeki Çolak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Barış Arduç Yeşim Salkım Coşkun Sabah İzzet Yıldızhan
Spor Jose Sosa Okan Buruk Caner Erkin Süleyman Hurma Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza İzmir Lübnan Beyrut
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Çanakkale'de trafik kazası: 1 yaralı - Çanakkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 20:24:14. #1.15#
title